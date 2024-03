VfL Bochum vs RB Leipzig – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo un paio di risultati contrastanti nelle ultime due settimane, il VfLaccoglie sabato 2 marzo l’RBal Ruhrstadion in Bundesliga. Ilè riuscito a fare qualcosa che il Lipsia non è riuscito a fare, battendo il Bayern Monaco due settimane fa, ma la squadra di Thomas Letsch è caduta in una sconfitta lo scorso fine settimana: entrambe le squadre cercheranno di riprendersi dalle recenti delusioni. Il calcio di inizio di VfLvs RBè previsto alle 15:30 Anteprima della partita VfLvs RBa che punto sono le due sqaudre VfLUna settimana fa ilsi è sentito molto giù, perché dopo aver battuto i campioni del Bayern per 3-2 in casa ha subito una batosta al ...