Verstappen riparte da dove aveva lasciato | Leclerc ha rimpianti ed è un buon segno per la Ferrari

(Di venerdì 1 marzo 2024) Maxda, ma non come, e questa è la prima certezza che emerge dalle qualifiche, intense come raramente negli ultimi due anni, del GP del Bahrain. Ricomincia la Formula 1, lo fa senza gerarchie nette, ma con dei rapporti di forza che esistono, ricalcano lo scorso anno, ma soprattutto la parte finale della stagione, e non sono però ancora del tutto scolpiti nel marmo. Per il momento, come nel giorno della marmotta, quasi per inerzia, ma con una gran zampata nel Q3 (complice anche l’astuzia nel trovare una scia perfetta da una McLaren), l’olandese tre volte campione del mondo si prende la pole position, la numero 33 in carriera, il quinto di sempre. Numeri da brividi per chi è ancora un classe 1997, un campione assoluto ...