Verso Benevento-Foggia | Auteri annuncia un titolare e un ballottaggio in difesa

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldomani contro ilproverà a conquistare il decimo risultato utile di fila ospitando i satanelli al “Ciro Vigorito”. I giallorossi stanno attraversando un ottimo stato di forma e sono reduci dal sonoro 4-0 rifilato al Sorrento, sempre tra le mura amiche. A presentare il match contro i rossoneri di Cudini ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. PRESSIONI – Dobbiamo pensare a noi stessi. Le pressioni fanno bene. Il nostro gruppo è un mix di giovani ed esperti. Cosa pensano le altre ci deve interessare poco. Serve solo fare una prestazione migliore collettiva e a livello individuale rispetto all’ultima che abbiamo fatto. CONTINUITA’ – Non lo so se il solco di partenza è quello della ripresa del Sorrento. Domani sarà una gara diversa perché ...

Sindaco Benevento: "Napoli, vieni a giocare al Vigorito. Sarebbe assurdo Palermo o Bari...": Per ora non è stata inoltrata alcuna richiesta al comune di Benevento ma il primo cittadino Clemente Mastella parla dell'ipotesi di un'accoglienza da parte della struttura giallorossa. “Sarebbe una ...tuttonapoli

Lavori al Maradona per Euro 2032, il Napoli giocherà a Benevento Parla in Sindaco Mastella: Tra le alternative possibili, ci sarebbe Benevento. A tal proposito, il Sindaco Clemente Mastella, ha affermato: "Sarebbe una bella opportunità per questa città. Sarebbe assurdo per il Napoli giocare ...areanapoli

Benevento - Il sindaco Mastella: "Sarebbe una grande opportunità far giocare il Napoli nel nostro stadio, c'è la mia piena disponibilità": NAPOLI - Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha detto la sua sulla possibilità di vedere il Napoli allo stadio Vigorito mentre al Maradona ci saranno i lavori per Euro 2032: "Sarebbe una bella ...napolimagazine