(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – C’è attesa per la versione integralefatta da Maria. L’ex moglie ditornerà infatti in Tv e sarà per la prima volta ospite di una trasmissione e soprattutto parlerà, anche in questo caso per la prima volta dopo il, della sia storia con Silvia(a sinistra), 67. anni, ex moglie di Silvio, per la prima volta in tv ospite da. Maria, 66 anni Le anticipazioni Hanno fatto molto scalpore alcuni estratti delle dichiarazioni dellache sono stati anticipati per il lancio della trasmissione. Particolare risalto hanno trovato le frasi nelle quali l’ex moglie di ...

Veronica Lario oggi da Latella: gli orari Tv dell’intervista sul divorzio da Berlusconi: Roma, 1 marzo 2024 – C’è attesa per la versione integrale dell’intervista fatta da Maria Latella a Veronica Lario. L’ex moglie di Berlusconi tornerà infatti in Tv e sarà per la prima volta ospite di ...msn

Veronica Lario: l’intervista fiume dell’ex moglie di Silvio Berlusconi: Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, per la prima volta in tv su SkyTg24. Tutti i retroscena raccontati dalla donna. Per la prima volta in tv, ospite di ‘A cena da Maria Latella’, il dinner ...newsmondo

Veronica Lario si libererà mai di Berlusconi: Ospite stasera di Maria Latella su Sky, l’ex First Lady “invisibile” torna a far parlare di sé per le sue ultime dichiarazioni: «Sono passata dall’essere “una velina ingrata” al tribunale di Milano ch ...rollingstone