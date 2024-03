Veronica Lario a Sky TG24 | Io miliardaria? Una sentenza mi ha negato i diritti VIDEO

(Di venerdì 1 marzo 2024) E’l’ospite d’eccezione della terza puntata di “A cena da Maria Latella”, il dinner talk firmato Sky. Per la prima volta in assoluto l’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi partecipa a un programma televisivo ed è anche la prima uscita pubblica da quando, nel 2009, fu avviata la separazione dall’ex premier e fondatore di Mediaset. La puntata è dedicata all’intelligenza artificiale e ai potenziali riflessi sul presente e futuro dall’educazione al lavoro: un tema molto vicino ache di recente ha investito in una piccola start up.

L’ex consorte di Silvio Berlusconi , Veronica Lario , in un’intervista rilasciata a Maria Latella per il programma “A cena da Maria Latella” ha rivelato come ... (movietele)

Veronica Lario, la struggente confessione dell’ex moglie di Berlusconi (1 / 2): Indubbiamente una delle donne più importanti della sua vita è stata la seconda moglie Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini che, prima di convolare a nozze con Silvio, era ...donna.fidelityhouse.eu

Veronica Lario oggi da Latella: gli orari tv dell'intervista sul divorzio da Berlusconi: E' il ritorno che non ti aspetti dopo 15 anni di silenzio. Ai quali si aggiungono gli anni in cui, pur vestendo i panni da first lady, decise di restare quasi sempre nell'ombra, "un passo… Leggi ...informazione

Veronica Lario si racconta per la prima volta in un'intervista tv: la fine del matrimonio, l'eredità e i figli: Sono i primi anni '80 quando Silvio Berlusconi, al Teatro Manzoni per assistere allo spettacolo Il magnifico cornuto (Le cocu magnifique) di Fernand Crommelynck perde la testa per la sua protagonista, ...informazione