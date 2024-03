Venom 3 | una nuova foto dal set di Tom Hardy conferma il legame con Spider-Man | No Way Home

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) Uno scatto condiviso online da Tom, realizzato sul set del film,iltra3 e-Man: No Way. Unadal set del filmilcon-Man: No Way. Il sequel, in base allo scatto condiviso da Tom, sembra sia quindi ambientato subito dopo gli eventi del lungometraggio con star Tom Holland, in cui il multiverso aveva un ruolo centrale. L'anticipazione dal set Tomriprenderà in3 il ruolo di Eddie Brock e l'immagine pubblicata online lo ritrae mentre indossa gli stessi abiti visti nelle scene presenti nei titoli di coda di ...