Veicoli autonomi non dalla Cina | gli Usa accendono un faro sulla sicurezza nazionale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gli Stati Uniti, secondo una nota della Casa Bianca rilasciata nella giornata di ieri, inizieranno un’indagine approfondita sui rischi per ladeielettrici (EV) e. Si tratta di un’iniziativa diversa rispetto a quella avanzata con l’Executive Order del 2021, quando il presidente Biden aveva ordinato una revisione attenta e viscerale delle supply chain di tecnologie critiche come batterie e semiconduttori. In questo caso, il focus sarà sui rischi – prevalentemente riguardanti l’ambito cyber e delladei dati – di un’eccessiva e non governata penetrazione difabbricati in tutto o in parte dalle industrie cinesi o con l’utilizzo di componenti elettronici che possano compromettere la ...