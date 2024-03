Vannacci respinge le accuse sulle spese in Russia e pensa ad un suo partito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) “La mia vita è lì a dimostrare che mi sono sempre comportato in modo corretto. Non voglio dire altro per non innescare polemiche”. Il generale Robertoin un'intervista al Corriere della Sera tiene il punto e si difende in merito all'indaginesuequando era addetto militare in. L'esponente dell'Esercito si è anche soffermato sul ministro Crosetto: “Non ho rapporti con lui. È il mio ministro, e come tale lo rispetto. La sospensione? Rientra tra le sue attribuzioni di ministro, così come rientra tra i miei diritti fare ricorso. E comunque, visto che la sospensione è connessa al mio libro ‘Il mondo al contrario', le dico molto schiettamente che non ho alcun rimorso. Rivendico la mia libertà di espressione del pensiero e delle opinioni”. Matteo Salvini ha detto che si apre un'inchiesta o ...