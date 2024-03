Vannacci | “In tv troppi gay | cerco di orientare le mie figlie verso l’eterosessualità”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il generale Robertoha rilasciato una lunga intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in edicola oggi. Nel colloquio il militare autore del libro Il mondo al contrario – grande successo editoriale l’anno scorso – nega di essere razzista e omofobo e parla della sua possibile candidatura alle elezioni europee di giugno. “La mia vita è lì a dimostrare che mi sono sempre comportato in modo corretto”, assicura il generale, indagato per truffa, peculato e istigazione all’odio razziale e sospeso per 11 mesi dal servizio. “Visto che la sospensione è connessa al mio libro, le dico molto schiettamente che non ho alcun rimorso. Rivendico la mia libertà di espressione”.definisce “totalmente infondata” l’accusa di istigazione all’odio razziale: “Il mio libro – dice – è un’ode alle diversità. Ma l’elogio della diversità è ben ...