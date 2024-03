Vannacci e la tentazione della politica | “Devo scegliere se candidarmi e con chi”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Per ora non dice né sì né no il generale Robertoa un suo impegno diretto in,ma lac'è. "Le persone vogliono sapere" se mi candiderò "ma mi piace essere il padrone del mio destino, e quindi è una decisione che riguarda la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro e che prenderò da solo. Una volta che l’avrò presa la comunicherò a tutti gli altri”, dice a margine di un talk a Milano replicando a chi gli chiedeva di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni europee. "Si tratta ditra tanti partiti, le richieste sono tante – sottolinea – ma si tratta anche diseo no. In questo momentose partecipare o no”. Quanto alla ...

