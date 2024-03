Valentina Ferragni | “Sono caduta dalle scale | si sono anche spezzate le unghie” L’incidente a Parigi prima della fashion week

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Ioletteralmente ko“, ha detto in una storia Instagram. Dopo il tour milanese, la sorella di Chiaraè volata in Francia per assistere alle sfilate d’alta modane. Tra una location e l’altra, c’è stato un imprevisto che l’influencer ha voluto condividere coi propri followers. “rotolata giùdel condominio – ha raccontato, ridendo,-. Ho fatto quattro gradini rotolando in avanti e mifatta malissimo. Ho un dolore alla caviglia e sile. Che male”, ha proseguito. E ancora: “Stavamo scendendo ...