La domanda rimbalzava da giorni in ogni dove: la Milano Fashion Week segnerà il ritorno di Chiara Ferragni alla vita mondana? Chi ci sperava è rimasto deluso: ... (lookdavip.tgcom24)

Valentina Ferragni è volata a Parigi , per la sfilata di Dior . Nessuna traccia di Chiara Ferragni , solitamente ospite dello show assieme a sua sorella .Continua ... (fanpage)

Valentina Ferragni cade a Parigi, è un brutto periodo: “Rotolata giù per quattro gradini”: Anche la sorella di Chiara è colpita dalla "nuvoletta della sfiga" che sta aleggiando sulla famiglia Ferragnez: "Si è incastrato il tacco ...fanpage

Schiaparelli collezione Autunno/Inverno 2024-2025: Completi in denim, fantasie tartan, look total pelle e particolari cravatte a forma di treccia sfilano alla Paris Fashion Week sulla passerella Autunno/Inverno 2024-2025 di Schiaparelli by Daniel Ros ...youmedia.fanpage

Valentina Ferragni cade dalle scale: «Mi sono fatta malissimo». Il mistero dell'incidente domestico: «Non posso dire chi è coinvolto»: Come ogni anno, Valentina Ferragni è volata a Parigi in occasione della moda francese. Ma naturalmente gli imprevisti sono all'ordine del giorno e la sorella di Chiara Ferragni ha ...leggo