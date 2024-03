Valditara ha ragione | separare le classi di stranieri non è razzismo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il sindaco di Pontoglio, nel Bresciano, nega la cittadinanza a una marocchina “che non conosce una parola di italiano” e la sinistra grillopiddina sbraita al. Adesso il ministro scolastico Giuseppepropone corsi integrativi di calcolo e di italiano per chi non lo parla e ancora la sinistra grillopiddina ci vede il, il fascismo: forse che l’integrazione passa per l’analfabetismo?, uno che troppo spesso si distingue per sudditanza woke, uno che voleva imbarcare Cecchettin per farlo predicare di patriarcato negli istituti, questa volta ha fatto una cosa non di destra, o di sinistra, o di sopra o di sotto: semplicemente di civiltà e di inclusività, di tutela anzitutto per gli studenti. Non esiste condizione, sensazione peggiore e più tragica di quella di chi, ...