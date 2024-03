Va chiarito cos’è successo in quelle piazze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Allegranti I fatti di Pisa e Firenze, sui quali si è autorevolmente espresso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, meriterebbero un serio e rigoroso accertamento della verità, riducendo al minimo – se non eliminando – le strumentalizzazioni politiche. Invece, abbiamo assistito ieri con leggero stupore all’informativa alla Camera del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante la quale è stato ricordato, come se fosse una concessione, "che in molti Paesi europei non tutte le manifestazioni vengono permesse, mentre in Italia il governo, fin dall’inizio del conflitto israelo-palestinese, ha garantito la piena libertà di manifestare a tutte le parti". Il ministro, rimasto attonito come noi di fronte alle immagini di Pisa, ha espresso solidarietà preventiva a tutte le forze dell’ordine, mentre il deputato Edoardo Ziello, della Lega, ha aggiunto che "con le forze di ...