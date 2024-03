Usa | se Kiev cade | Nato entrerà in guerra

(Di venerdì 1 marzo 2024) 7.00 Stanziare fondi per l'Ucraina è cruciale.Lo afferma il capo del Pentagono,Austin,aggiungendo che se l'Ucraina perde la, i paesidovranno combattere contro la Russia. "Se Putin avrà successo non si fermerà, diventerà più aggressivo nella regione. E altri leader nel mondo,altri autocrati, saranno incoraggiati perché è accaduto senza che noi riuscissimo a sostenere uno stato democratico", ha detto Austin."Se sei un Paese baltico,temi di essere il prossimo.E se,credo davvero che lain".

Le forze di Mosca si spingono ancora più a ovest. Vertice alla Casa Bianca: "Non possiamo aspettare mesi" L' Ucraina continua ad arretrare, la Russia avanza ... (sbircialanotizia)

9.59 "E' tempo di discutere dell'utilizzo dei profitti inaspettati dei beni russi russi congelati per acquistare congiuntamente equipaggiamenti militari per ... (televideo.rai)

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev è tornato a sputare veleno contro i leader occidentali, compresa quella italiana Giorgia Meloni , questa volta per via ... (open.online)

Guerra Ucraina, il Pentagono: «Se Kiev perde, la Nato entrerà in guerra contro la Russia. Putin se avrà successo non si fermerà»: sottolineando che la Germania fornisce a Kiev molte più armi di quasi tutti gli altri paesi. Parigi ordinerà 100 droni alla compagnia francese Delair, che arriveranno in Ucraina quest'estate. Lo ha ...ilmessaggero

ITALIA & USA/ Meloni e Biden, quei palestinesi (e poliziotti) nelle urne: Una lunga, inestricabile serie di cortocircuiti assomma il Quirinale e il Pd tra manganellate, Hamas, Gaza e Israele. Oggi la Meloni vedrà Biden ...ilsussidiario

Pentagono: se Kiev perde la guerra, la Nato dovrà combattere contro la Russia: Putin avverte l'Occidente: 'Rischiamo la guerra nucleare'. Il discorso in Parlamento: 'Siamo in grado di colpirvi. E non ci ritireremo dall'Ucraina' (ANSA) ...ansa