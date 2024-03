Urta l' auto del prof e viene rimproverato | docente pestato | a Taranto finisce male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) È avvenuta al'ultima follia davanti a una scuola. Uno studente giovanissimo, di appena 15 anni, ha aggredito unessore mandandolo in ospedale. Il, un 55enne, è stato picchiato davanti all'istituto alberghiero «Elsa Morante» di Crispiano (). Ilavrebbe redarguito il ragazzo dopo che questo aveva colpito la sua macchina con lo zaino, scatenando la tremenda reazione. I carabinieri stanno ora indagando su quanto accaduta all'uscita della scuola. L'episodio risalirebbe alla scorsa settimana e in questi giorni è stato riportato dai media locali che ne sono venuti a conoscenza. Stando alle ricostruzioni fatte, ilavrebbe chiesto alo studente di prestare maggiore attenzione e in cambio avrebbe ricevuto una scarica di calci e pugni. La collutazione ha ...