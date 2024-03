Urina | sputi e sassi contro l’arbitro | vergogna in Coppa Italia Dilettanti | la sanzione è durissima

(Di venerdì 1 marzo 2024) Osimana in campo neutro a porte chiuse per un anno e mezzo dopo l'ultima partita di. I comportamenti dei tifosil'arbitro, condannati dal Giudice Sportivo, hanno portato alla: "Reiterato lancio di pietre, monete, lattine, accendini e bicchieri".

