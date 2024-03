Urina e un sasso in testa all’assistente | punizione durissima | lo stadio dell’Osimana chiuso per un anno e mezzo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Espressioni offensive, sputi, lattine, monete e liquidi vari sono piovuti dal settore giallorosso, tifosi, verso il guardalinee durante il ritorno del turno di Coppa Italia d’Eccellenza che ha visto la squadra marchigiana uscire dalla competizione con non poche polemiche. Questo il comunicato del giudice sportivo: “In particolare l’assistente sotto al settore dei supporter ospiti giallorossi è stato attinto alla schiena da un abbondante quantitativo di, poi colpito da unincon evidente ematoma”. Secondo quanto riportato dalla Terna Arbitrale sarebbero stati numerosi i comportamenti scorretti avuti dai tifosi nella gara persa in Umbria contro l’Atletico Bmg. Il provvedimento del giudice sportivo è durissimo: loDiana, l’impianto di casa ...

