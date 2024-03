Uomo armato sfonda il vetro dell’auto e ruba orologio e gioielli ad una 62enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) Momenti di terrore per una donna di 62 anni deta di uned alcuni. L’episodio si è verificato ieri sera, giovedì 29 febbraio, nel quartiere Parioli, a Roma. Un, con casco integrale e guanti, ha infranto con il calcio della pistola undella, riuscendo arle undi valore e due bracciali. Poi è scappato con il bottino del valore di circa 50mila euro. È accaduto in via Spadini. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori. L'articolo proviene da The Social Post.