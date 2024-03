Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 1 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Partiamo dal presupposto che rinfacciarsi le cose, soprattutto in amore, è sempre una roba tremenda. Ma proprio SEMPRE, eh, qualsiasi sia la situazione e a prescindere da torti o ragioni. Se una persona adulta e vaccinata sceglie scientemente di fare una cosa per il proprio partner, la fa e basta. Senza segnarsela sul libricino dei crediti, senza usarla per colpire l’altro nel momento di difficoltà. Altrimenti se le costava così tanto, porella, faceva a meno di farla e finiva lì. Quindi vedere Jasna Amodei, in studio con Marcello Messina per parlare della loro rottura, rinfacciargli tutte le occasioni in cui l’ha sostenuto – da “quando stavi male per il tuo amico” a “quando eri destabilizzato lavorativamente” – l’ho trovato decisamente imbarazzante, come è stato imbarazzante poco dopo sentirli rinfacciarsi il (carente) desiderio reciproco, cronometro alla mano per valutare chi ne aveva ...