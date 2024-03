Uno sportello per le famiglie

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Comune attiva il nuovo servizio comprensoriale ‘Sostegno alla donna e alla famiglia’. Unoa servizio della popolazione non solo di Montegiorgio, ma di tutta la media e alta Valtenna. E’ stata l’assessore ai servizi sociali Maria Giordana Bacalini ad annunciarlo. "Losarà attivo presso l’ufficio servizi sociali del comune ogni terzo sabato del mese con orario 9-12 – spiega Maria Giordana Bacalini – e conterà di una figura professionale di riferimento che accoglierà donne oche stanno affrontando situazioni di disagio, offrendo consulenze su vari settori della vita quotidiana. Dalle offerte lavorative alle consulenze su diritto di famiglia, divorzio, mantenimento o affidamento dei figli, violenze in ambito familiare, o comunque problematiche che riguardano l’ambito familiare. Infine, la consulenza ...

Uno sportello digitale che faciliterà il rilascio dell’autorizzazione unica per la Zes unica del Mezzogiorno . Lo realizzerà Unioncamere , per conto della ... (ildenaro)

Centro servizi Acli. Attivato lo sportello: sportello attivo dal 5 marzo presso Fondazione Giovanni Paolo II. Un nuovo centro di servizi delle Acli a Pratovecchio. Martedì 5 marzo verrà attivato uno sportello che avrà sede nei locali della ...lanazione

Più moderno e tecnologico: riaperto dopo i lavori di rinnovamento l'ufficio postale di Meldola: Oltre ai servizi a sportello già erogabili e a quelli presto disponibili, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale ...forlitoday

Preleva 90 mila euro in 46 volte al bancomat in Belgio senza addebiti sul conto: rischia di finire in prigione: Un 24enne, dopo aver notato un bug di uno sportello bancomat di Gand, in Belgio, ha prelevato per 46 volte fino ad intascar circa 90mila euro ...notizie.virgilio