Uno sparo alla testa scuote la Royal Family | così è stato trovato morto Thomas Kingston | marito di Lady Gabriella

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) La scorsa domenica, ildiWindsor (cugina di secondo grado di Re Carlo), ènella casa dei suoi genitori nelle Cotswolds. Aveva 45 anni. In un primo momento, la causa della morte non è stata rivelata. Era peròannunciato che non sembrava sospetta e che non erano coinvolte altre persone. Ma il Telegraph oggi fa sapere che i riscontri effettuati hanno rilevato che sul corpo diera presente una una «catastrofica ferita» e vicino è stata ritrovata una pistola. Il coroner senior del Gloucestershire, Katy Skerrett, ha spiegato a People che prima del tragico evento,aveva pranzato con ...