Un’escalation senza freni Due studenti aggrediti Il rapinatore subito in manette

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non si placa l’escalation di violenza tra giovani. Ieri mattina, in pieno centro storico, l’ennesimo episodio che desta allarme sociale: duedi sedici anni sono statie rapinati da un ragazzo poco più grande di loro che era armato di un coltello. Si tratta di un diciassettenne maghrebino, già finito ingrazie al tempestivo intervento della Polizia Locale. La ricostruzione dei fatti. La rapina è scattata alle sette e mezza del mattino in corso Zanardelli, sotto gli occhi dei passanti, in un orario in cui si registra il viavai di chi si reca a scuola a piedi negli istituti della zona. Tra questi c’erano appunto i due sedicenni in questione che camminavano lungo il corso per raggiungere la classe quando sono stati avvicinati da un giovane con il volto incappucciato che hafatto ...