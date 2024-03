Un' avventura fantascientifica tra bene e male | arriva stasera in tv Dune | la prima parte del kolossal con Timothée Chalamet

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le scene di isteria nel bel mezzo della pandemia alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo è il primo ricordo di(2021). Ilfirmato da Denis Villeneuve che, per lavolta,in tv in chiaro su Italia 1 alle 21.20. Un evento da non perdere perché, in contemporanea al cinema, è appena uscitodue. Ed è indispensabile vedere questo primo film per poter godersi lo spettacolo del secondo… Laversione è quella di David Lynch Tratta dall’omonimo saga di romanzi di fantascienza di Frank Herbert, la storia è già stata trasformata in un film da David Lynch nel 1984 (con Kyle MacLachlan, Max von Sydow, Sean ...