Una staffetta di lettura del Nuovo Testamento apre il Festival dello Spirito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – Unadino-stop delnella chiesa dei Santi Michele e Adriano in corso Italia. Sabato 2 marzo prenderà il via la prima edizione delcon un’iniziativa dedicata all’annuncio e alla trasmissione della fede attraverso la Parola che sarà aperta alle 15.00 dal vescovo Andrea Migliavacca e che coinvolgerà decine di cittadini in unadei testi sacri che proseguirà ininterrottamente fino alle 18.00 di domenica 3 marzo. L’iniziativa, dal tema “L’annuncio e la trasmissione della fede attraverso la Parola”, aprirà il programma della nuova rassegna promossa da Serra Club Arezzo, Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e associazione culturale Almasen con i patrocini di Comune di ...