Un Posto al Sole | l’attrice di Viola pazzesca in bikini | fisico scultoreo e bellezza mozzafiato | mai vista così

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sui social si mostra in costume e manda il web totalmente in delirio,che interpretaa Unalsfoggia un corpo. Da moltissimi annifa parte del cast di Unaled è un personaggio amatissimo. Ad interpretare il suo ruolo è la splendida attrice Ilenia Lazzarin che in tutti questi anni ha sempre incantato i suoi fan, non solo con il suo incredibile talento ma anche con la sua. Ilenia Lazzarin selfie (Foto Instagram @ilenialazzarin) -cityrumors.itIn passato nell’amatissima fiction in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.45 è stata protagonista di molte vicende e specie negli ultimi anni è diventata uno di personaggi principali. Per via della sua sfera personale ha ...