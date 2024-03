Un incendio divampato in un edificio causa almeno 44 vittime in Bangladesh: Almeno 44 persone sono morte e decine sono rimaste ferite la sera del 29 febbraio in un incendio divampato in un edificio di sette piani a Dhaka, la capitale del Bangladesh. Leggi ...internazionale

incendio in un edificio residenziale a Londra, 11 ricoverati e 130 evacuati: LONDRA Undici persone sono state ricoverate in ospedale dopo un vasto incendio scoppiato in un edificio residenziale a Londra che ha provocato l’evacuazione di 130 residenti, secondo quanto riferito d ...corrieredellacalabria

A fuoco una palazzina residenziale nel centro di Londra: 11 feriti e 130 evacuati: Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme che sono partite dallo scantinato e sono salite fino alle soffitte ...rainews