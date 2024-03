Un doppio appuntamento per festeggiare l’8 Marzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Amministrazione di Montegiorgio in occasione della Festa della Donna, grazie anche alla collaborazione fra le tre assessore Michela Vita, Lorena Marzialetti e Maria Giordana Bacalini e le associazioni del territorio hanno voluto organizzare una serie di eventi programmati in più serata per celebrare la donna sotto varie sfumature. Domanievento: si parte alle 15 con ritrovo a palazzo Passari nel centro storico di Montegiorgio con ‘De-scrivere la Materinità’, una passeggiata letteraria e di scrittura creativa per visitare i luoghi di interesse storico e culturale di Montegiorgio condividendo attraverso la lettura brani l’esperienza della maternità. L’iniziativa sarà curata da Daniela Zepponi, del bloc ‘C’era una volta mamma’; e Silvia Alessandrini Calisti creatrice del sito mamme.marchigiane.it. Il programma proseguirà alle 18 nei locali di palazzo ...