Un ciclo di 4 lezioni per diventare comici

(Di venerdì 1 marzo 2024)a Bresso si può, grazie al laboratorio “Avvicinamento alla risata“, organizzato dalle Scuole civiche bressesi “Fabrizio de Andrè“. Partirà la prossima settimana undi 4serali nella sede delle civiche di via Luigi Strada 6. A insegnare sarà l’artista e comico Eugenio Chiocchi, molto noto in città e non solo: dai suoi corsi sono emersiaffermati come Teresa Mannino, Kalabrugovic, Federico Basso, Bruce Ketta, I Turbolenti e Mary Sarnataro. La prima lezione è prevista mercoledì 6 marzo, dalle 20 alle 22.30. Seguiranno gli altri incontri: il 13 marzo, il 3 aprile e il 17 aprile, sempre nella stessa fascia oraria. Il costo per ciascun partecipante è di 100 euro. Per iscriversi, telefonare al numero 02/6100864 o scrivere a [email protected] . ...