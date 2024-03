Un Blunt da discoteca | Non vedo l’ora di far ballare il Forum

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pur definendosi un cantante "per uomini in giacca e cravatta, ma dalla lacrima facile", Jamesa cinquant’anni non nasconde il piacere di fare le ore piccole in. "È per questo che amo vivere a Ibiza – dice –. Spero tanto di morire lì… Oddio, magari non ancora". Domani l’uomo di “You’re beautiful” è in scena aldi Assago col suo Who We Used to Be Tour, che già dal nome promette una full immersion nel nuovo album “Who we used to be”, uscito lo scorso ottobre. Lo spettacolo recupera sette canzoni di questa settima fatica in studio del musicista inglese, a cominciare dai singoli “Beside you”, “All the love that I ever needed” (dedicata alla moglie Sofia Wellesley, nipote del VIII duca di Wellington, che gli ha dato due figli), e “The girl that never was”. In repertorio pure “Dark thought” da cui affiora ...