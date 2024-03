Un “Banco alimentare” anche per gli animali domestici

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ritorna il “per gli. Si rinnovaper il 2024 la collaborazione tra ilItaliano Zoologico ‘Balzoo’ e il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’. È in programma, infatti, per sabato 2 marzo il primo dei quattro appuntamenti di quest’anno dedicati alla raccolta benefica di prodotti da destinare a ...

Ai dipendenti di Banco Bpm un premio da 1.800 euro: Le organizzazione sindacali e Banco Bpm hanno firmato un accordo che prevede un premio da 1.800 euro per tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo. Lo rende noto la Fabi. Oltre al premio aziendal ...ansa

Nel 2023 oltre 1.500 volontari d’impresa al Banco alimentare: Sono state donate oltre 6mila ore di lavoro, in crescita le giornate dedicate a questo tipo di volontariato che coinvolge i dipendenti delle aziende partner ...vita

