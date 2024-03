Un amore | il finale di stagione secondo Ottavia Piccolo e Alessandro Tedeschi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il valore della scrittura, le lettere, la connessione emotiva: in occasione deldella serie Sky Un, la nostra intervista ad. Rimettersi in gioco. Affrontare il passato, riaccendere le proprie emozioni. Contro il tempo che vola, ma che non scalfisce i ricordi e, anzi, li fortifica. Siamo arrivati alla fine di Un, serie tv in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che racconta appunto di una storia d'lunga venticinque anni. Da una parte Ale, interpretato da Stefano Accorsi, e dall'altra ecco Anna, con il volto di Micaela Ramazzotti. Una promessa, quella di scriversi e di non vedersi, vidimata negli Anni Novanta, in un viaggio in Spagna zaino-in-spalla. Diretta da Francesco Lagi, su idea ...