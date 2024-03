ULTIM’ORA Napoli-Juventus | Allegri recupera due titolari | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024)dalla Continassa: arrivano nuovi importanti aggiornamenti legati alla situazione infortuni in casa Juve.-Juve è alle porte e numerosi aggiornamenti arrivano dalla Continassa in vista del match, delicatissimo in chiave Champions per i ragazzi di Calzona. Gli azzurri saranno impegnati domenica sera, ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona, contro una ritrovatache ha il desiderio di consolidare la posizione europea dopo la delusione dell’ultima stagione. Intanto, nelleore, Massimilianoè riuscito a ritrovare il sorriso dopo alcune settimane in cui i bianconeri hanno fatto davvero molta fatica a raccimolare punti tanto da arrendersi alla travolgente Inter che domina il campionato e che ha ormai staccato la Vecchia Signora di 12 ...