Ultimissime Achy e Cavallari coppia difensiva Candido al rientro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prosegue sul campo di Uopini la preparazione della Robur: la seduta di questa mattina e la rifinitura di domani chiuderanno la settimana di lavoro in vista della gara di domenica allo stadio Gino Manni con la Colligiana (fischio di inizio alle 14,30). Mister Magrini avrà quasi l’intera rosa a disposizione: l’unico indisponibile è infatti, al momento, il lungodegente Cristiani. Per il resto nessuna defezione: non ci sono bianconeri squalificati, nell’elenco dei diffidati, quindi a rischio stop forzato, Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli. Per quanto riguarda la probabile formazione anti Colligiana, in difesa dovrebbe trovare conferma la, mentre sulla trequarti potrebbe tornare, partito dalla panchina domenica scorsa con la Rondinella Marzocco perché un po’ affaticato, con il tandem ...