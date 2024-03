Ultime Notizie Roma del 01-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione quando pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano osteria Ester in apertura di giornale però almeno 112 le persone uccide altre 770 quelle rimaste ferite dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro una palla di palestinesi a Calcata attorno ad un convoglio di aiutini della striscia di Gaza Secondo i dati riferiti da Maps Il portavoce delle forze di difesa israeliane ha dichiarato che l’esercito non ha sparato contro le persone che cercano di prendere aiuti né dall’altro né da terra la strage durante l’ingresso degli aiuti il risultato di uno sfortunato incidente che vai portavoce israeliano intanto la tragedia del ricevuto la condanna internazionale sta complicando le trattative per una tregua il segretario generale dell’ONU Antonio guterres ti ho detto toccato da questi eventi che ha ...