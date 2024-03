Ultime Notizie Roma del 01-03-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura secca dell’Ucraina veramente Credo che la nato dovrà combattere con la Russia e quanto ha detto il segretario alla difesa statunitense e lui da Austin sottolineando durante un’audizione al congresso sappiamo che se putina successo qui non si fermerà continuerà ad adottare altre azioni aggressive nella regione dell’Ucraina cade Putin e non si fermerà ripetuto il capo del pentagono proprietà continuato bustine Rivolgendosi in particolare alle pubblicani che Stanno bloccando il pacchetto aiuti militari a chi affida 60 miliardi di dollari non aiutare l’Ucraina è un cammino molto pericoloso e poi ti chiamo su questo cammino sarà un regalo a Putin ha detto ancora riprendere blocco dei fondi a chi è amore medioriente sono almeno 100 dici le persone uccise altre 760 quelle ...