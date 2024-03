Ultime Notizie Roma del 01-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo 17 anni in caso della strage di erba turno in aula prende il via Brescia la revisione del processo per Olindono e Rosa Bazzi condannato in via definitiva all’ergastolo per aver ucciso Raffaella castagna suo figlio Giuseppe marzuk Paola Galli e Valeria Cherubini in una lettera Olindono spero in un processo serene oggettivo ringrazia il giudice di Milano Cuno tarfusser e ribadisce l’innocenza proprio di sua moglie è rotta bassi durante la prima udienza della Corte d’Appello la difesa dei coniugino presenterà i nuovi elementi a poche ore dal funerale di alexei navalny non si riesce a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa lo dice la portavoce Kira yarmysh spiegando che il bimbo è ...