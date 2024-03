Ultime Notizie Roma del 01-03-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tante persone in coda fin dalle prime ore di questa mattina per entrare nell’aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discute oggi la richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all’ergastolo Olindono e Rosa Bazzi per la strage di erba del 11 dicembre 2006 i regali della coppia puntano sono le prove che Allora avviso potrebbero portare alla soluzione dopo 18 anni in ora dovrebbero esserci Olindo e rosa in carcere dal gennaio 2002 In un primo momento avevano confessato per poi ritrattare Siamo di fronte a una manifesta inammissibilità delle richieste di prova da parte della Difesa ha detto l’avvocato Generale dello Stato Domenico chiaro insieme al dottore generali di Brescia Guido Rispoli rappresenta la pubblica accusa almeno ...