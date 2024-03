Ultime Notizie Roma del 01-03-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il presidente americano Joe biden nel suo progenitore Donald Trump hanno vinto le primarie dei rispettivi partiti nel Michigan Trump ha battuto ancora Michi Ale ma la candidata repubblicana ha annunciato che intende restare in corsa benzina super per B e invece la vittoria più amara del suo partito cresce Infatti il numero dei miei con me e non allineati per protesta contro la politica del presidente a Gaza mi invitata nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna sto pure facendo la Quaresima e non porto neanche affogare i miei dispiaceri nell’alcool per cui non è la giornata migliore per aspettarti da me della simpatia dell’allegria E vabbè così lo ha detto sorridente il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’incontro con i corrispondenti della ...