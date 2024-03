Ue | Italia prima per danni a bilancio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 1 marzo 2024) 13.45 Secondo il rapporto 2023 sulle attività della Procura europea (Eppo),l'è il Paese con il valore più alto in termini difinanziari alUe stimati a seguito di varie malversazioni:7,38 mld di euro (di cui 5 per frodi sull'Iva) e 618 indagini attive.E'quanto emerge dal documento reso noto oggi da Eppo,organismo che opera in stretto collegamento con la Guardia di Finanza- L'anche per le indagini sui finanziamenti legati al NextgenerationEu: ben 179su un totale di 206inchieste attive alla fine del 2023.