Ucraina | Scholz | no missili Taurus a Kiev | possono colpire Mosca

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il cancelliere tedesco Olafritiene che la Germania non sia pronta a trasferire ia lungo raggio all'perché potrebbero essere usati per, secondo quanto riporta il notiziario tedesco Tagesschau. Il missile da crociera con una gittata di 500 chilometri è un'arma "che se usata in modo errato può raggiungere un obiettivo specifico da qualche parte a", ha dettoaggiungendo di essere infastidito dalle "critiche" per il rifiuto di fornirealle forze armate ucraine, sottolineando che la Germania fornisce amolte più armi di quasi tutti gli altri paesi.

