Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | I funerali di Navalny | «presenti 3 mila persone» | il feretro sepolto nel cimitero di Borisovskoye

Non può credere Fiorello che il Codacons abbia davvero chiesto scusa a Fedez dopo averlo accusato di evasione fiscale. Nella puntata di Viva Rai2! di oggi 1 ... (open.online)

Putin: avete creato un rischio di guerra nucleare e abbiamo le armi per colpirvi: Nel discorso alla Nazione, il presidente russo ricorda alla Nato che le conseguenze di uno spiegamento delle truppe alleate in Ucraina sarebbero ...agoramagazine

Ucraina, Pentagono: se Kiev perde, Nato combatterà contro Russia: "Se l'Ucraina cade, credo davvero che la Nato sarà in lotta con la Russia". Lo ha detto il capo del Pentagono ... "Sappiamo che se Putin avrà successo" in Ucraina, "non si fermerà. Continuerà a ...tgcom24.mediaset

Conte, chiedere la vittoria militare in Ucraina è folle: Che cosa significa una vittoria militare sulla Russia Cosa significa scrivere su quella risoluzione che d'ora in poi ogni paese membro dell'Unione europea si impegna a destinare per gli aiuti ...ansa