Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | I funerali di Navalny | «presenti 3 mila persone» | il feretro arrivato al cimitero

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia » (corriere)

Un mondo spaccato in due dove le parti si contendono alleati e fan più o meno espliciti, e dove trionfa la polarizzazione. Così Putin ha resuscitato la cortina ... (ilmessaggero)

Conte, chiedere la vittoria militare in Ucraina è folle: Che cosa significa una vittoria militare sulla Russia Cosa significa scrivere su quella risoluzione che d'ora in poi ogni paese membro dell'Unione europea si impegna a destinare per gli aiuti ...ansa

Guerra tra Russia e Usa Il Pentagono e le previsioni (negative) sull'Ucraina. Quali sono le differenze tra ieri e oggi: Un mondo spaccato in due dove le parti si contendono alleati e fan più o meno espliciti, e dove trionfa la polarizzazione. Così Putin ha resuscitato la cortina di ferro, quando ...ilmessaggero

Ucraina: Conte, 'no a risoluzione Parlamento Ue perché vuole guerra con Russia': Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Noi non potremo mai sottoscrivere quello che è scritto nella risoluzione che ieri è stata votata da tutte le forze politiche italiane che sono rappresentate nel Parlamento ...lanuovasardegna