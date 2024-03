Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | I funerali di Navalny | più di mille persone fuori dalla chiesa | arrivati anche i genitori

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia » (corriere)

Conte, chiedere la vittoria militare in Ucraina è folle: Che cosa significa una vittoria militare sulla Russia Cosa significa scrivere su quella risoluzione che d'ora in poi ogni paese membro dell'Unione europea si impegna a destinare per gli aiuti ...ansa

L'invio di truppe in Ucraina è in considerazione da Macron: Il presidente francese non ha escluso l'invio di soldati occidentali in Ucraina per aiutare Kiev nella guerra contro l'invasione da parte della Russia. Reazioni internazionali Le parole di Macron ...informazione

Il paradosso Cardiopatica, intervento "vietato": E’ stata trasportata per 400 chilometri fino in Toscana perché nel reparto di Torrette vige ancora una direttiva dell’ex primario ...ilrestodelcarlino