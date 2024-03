Ucraina | Pentagono | Se Kiev cade | Nato combatterà la Russia La replica di Mosca

(Di venerdì 1 marzo 2024) Washington, 1 mar. (Adnkronos/Dpa) - "Sel', veramente credo che ladovrà combattere con la". E' quanto ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, sottolineando, durante un'audizione al Congresso, che "sappiamo che se Putin ha successo qui, non si fermerà, continuerà ad adottare altre azioni aggressive nella regione". "Se l', Putin non si fermerà - ha ripetuto il capo del- continuerà ad avanzare ed attaccare territori sovrani suoi vicini. Se io fossi un Paese baltico, io sarei veramente preoccupato di quello che potrà succedere, conoscono Putin, sanno quello di cui è capace". Per questo, ha continuato Austin rivolgendosi in particolare ai repubblicani che stanno bloccando il pacchetto di aiuti militari a ...

Ucraina, Canada pronto a inviare soldati: "Ma non per combattere": Il Canada sarebbe pronto a inviare i suoi militari in Ucraina, ma solo per addestrare le forze armate di Kiev e non per combattere. "Non verranno schierate vicino alla prima linea" dice il ministro ...adnkronos

Ucraina, Pentagono: se Kiev perde, Nato combatterà contro Russia: Lo ha detto il capo del Pentagono, Lloyd Austin, davanti alla Commissione Difesa della Camera dei rappresentanti Usa, secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda'. "Sappiamo che se Putin avrà successo" ...tgcom24.mediaset

Guerra tra Russia e Usa Il Pentagono e le previsioni (negative) sull'Ucraina. Quali sono le differenze tra ieri e oggi: Un mondo spaccato in due dove le parti si contendono alleati e fan più o meno espliciti, e dove trionfa la polarizzazione. Così Putin ha resuscitato la cortina di ferro, quando ...ilmessaggero