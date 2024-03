Ucraina | Canada pronto a inviare soldati | “Ma non per combattere”

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilsarebbei suoi militari in, ma solo per addestrare le forze armate di Kiev e non per. "Non verranno schierate vicino alla prima linea" dice il ministro della Difesa, Bill Blair come scrive il Toronto Star. "Li formiamo sul posto, perché non è semplice riuscire a

Il Canada sta dona ndo 800 droni all' Ucraina per aiutare Kiev a combattere l 'invasione del Paese da parte della Russia, ha detto ieri sera il ministro della ... (quotidiano)

Governo, a Washington Meloni vede Biden poi vola da Trudeau: la presidenza italiana del G7 entra nel vivo: Fine settimana oltreoceano per la premier, che prosegue la visita nelle capitali del Gruppo in vista del summit di metà giugno in Puglia. I temi: l'Ucraina, il Medio Oriente, l'Africa, l'importanza de ...rtl

Giorgia Meloni, “missione” alla Casa Bianca: l’obiettivo della Premier: La Premier italiana Giorgia Meloni negli Usa e in Canada per incontrare Joe Biden e il primo ministro ... agenda del G7 ma anche per fare il punto sulla difficile situazione in Ucraina. Il numero uno ...newsmondo

Meloni a Washington per incontro con Biden. Vertice su priorità G7 e conflitti in Ucraina e Medio Oriente: La politica estera con i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente ... Subito dopo la premier Meloni si recherà in Canada, a Toronto, per incontro il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau. Meloni a ...tag24