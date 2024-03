Uccise la madre e seppellì il corpo per intascare la pensione | in carcere Stefano Emilio Garini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) I carabinieri del nucleo investigativo di Novara hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in, 62 anni, per i reati di omicidio doloso, distruzione e soppressione di cadavere, truffa aggravata, autoriciclaggio e falsità ideologica. L'uomo, residente a Milano, è accusato di avere ucciso laLiliana Agnani, classe 1933, il 18 maggio 2022 nei boschi del Ticino, a San Martino di Trecate (Novara) e seppellito poi il. Il ritrovamento di alcune ossa nell'ottobre del 2022 aveva fatto scattare le indagini e dall'inizio della vicenda l'uomo era indagato per la scomparsa dell'anziana. Nel corso dei mesi aveva continuato a percepire lae l'assegno di invalidità della mamma.