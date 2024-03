Tuttosport – Rafaela Pimenta | il post sulla squalifica doping per Pogba

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 1 marzo 2024) 2024-03-01 13:08:04 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:, il messaggio aè sempre stata vicina a Paul, nei momenti più gioiosi e anche in quelli più dolorosi. Ha sempre speso bellissime parole per il suo assistito di cui ha sempre apprezzato le sue enormi doti umane, oltre che quelle calcistiche. L’ha sempre sostenuto e l’ha seguito passo dopo passo nella sua carriera. La sentenza dellaper quattro anni dopo la positività al Dhea è arrivata fragorosa e anche lei ha voluto dedicare unal centrocampista francese. Sui social haato una serie di foto assieme a Paul e ha scritto nella didascalia: “Foto scaricata con uno dei miei più grandi eroi. Quello che non si arrende mai. Chi sta in ...