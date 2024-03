Turismo | per il ministro Santanché «la Puglia è sexy» Ma a Pasqua attrae soprattutto gli stranieri

(Di venerdì 1 marzo 2024) La, una regione sempre più ?? - com?è stata definita daldelDaniela, intervenuta ieri in chiusura della Btm a Bari - si...

Istanbul, 28/02/2024 - Secondo iMed Medical , la ricchezza culturale di Istanbul attira sempre più turisti in Turchia . Oggi, i turisti possono usufruire di ... (sbircialanotizia)

ANCONA Quando si dice ?dare i numeri?. Se di norma la matematica non è un?opinione, pare diventarlo nei conti che vengono fatti sul Turismo nelle Marche. E la ... (corriereadriatico)

Rispetto al 2019, i numeri del 2023 rilevano un incremento delle presenze turistiche del 16,8% con 7,3 milioni di pernottamenti in più su un totale ... (ilgiorno)

A Genova prenotare il passaporto è una gara di velocità: vincono i pochissimi che si collegano sul sito per primi al momento giusto: Appuntamenti entro 21 giorni, ma il numero dei richiedenti online è largamente superiore agli slot disponibili. Così la Questura invita a ...genova.repubblica

Btm Italia e BuyPuglia: quasi raddoppiate le presenze rispetto allo scorso anno Bari: BTM-BUYPUGLIA è stata anche l’occasione con i suoi panel tecnici, per approfondire la conoscenza di un ecosistema, quello del Turismo, in continua e dinamica evoluzione. Questi, in sintesi, i numeri ...noinotizie

Merlino: «Ancora tanta strada da fare» Le iniziative del 2024: «C’è ancora tanta strada da fare, bisogna aumentare gli sforzi lavorando tutti nella stessa direzione: i soldi sul Turismo li sta investendo solo la Camera di commercio». Giovanni Merlino, commissario ...laprovinciapavese.gelocal