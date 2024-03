Turismo: AlUla presenta 'Forever Revitalising', prima campagna di promozione globale: AlUla, l'antica città-oasi nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, si appresta a intraprendere un viaggio entusiasmante con il lancio della prima campagna globale, 'Forever Revitalising'. La campagna, una ...adnkronos

Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali”: Cagliari, 1 mar. (Labitalia) – “La vittoria della Todde non era scontata e le facciamo da subito i migliori auguri. Noi siamo appena tornati dal Mwc, il più grande evento tech europeo che si svolge a ...ilsannioquotidiano

Numeri ok per il Turismo in Sassonia: Il Turismo in Sassonia segna un trend positivo anche nel 2023. L’anno appena trascorso ha registrato la crescita più alta dopo gli anni 2018 e 2019. Chiara Gasparini, marketing manager di TMGS per l’I ...advtraining